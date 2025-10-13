Бывший СССР
Боец рассказал об использовании ВСУ мусоровозов для логистики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мусоровозы и прочую гражданскую технику в логистических целях для доставки провизии. Об этом рассказал командир отделения БПЛА ВС России с позывным Скат, передает РИА Новости.

«Перешли на снабжение своих позиций гражданскими машинами. Было замечено, как они перевозили в контейнере мусоровоза коробки», — рассказал военнослужащий.

По его словам, гражданские автомобили были замечены в зоне боевых действий, где мирного населения быть не может, а ВСУ используют подобную технику ввиду нехватки военной.

Ранее боец ВС России с позывным Капрал рассказал, что российские штурмовики уничтожили роту украинских войск в боях за Новогригоровку Запорожской области. Он добавил, что позиции украинских военнослужащих на подступах к населенному пункту были недостаточно укреплены.

    Все новости