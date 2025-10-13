Бывший участник «Арии» попал в базу «Миротворца»

Экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин попал в базу «Миротворца»

Бывший гитарист культовых рок-групп «Ария» и «Кипелов» Сергей Маврин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Postnews.

По данным источника, имя Маврина появилось в реестре в сентябре. Создатели сайта опубликовали личные данные музыканта из-за его выступлений в Мариуполе и Донецке, а также открытой поддержки Вооруженных сил России. Помимо этого, его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что в базу сайта «Миротворец» попали четверо Толстых. В их числе — российская актриса и режиссер Стася Толстая (Венкова) и ее муж актер Иван Толстой. Владельцы ресурса также выдвинули обвинения против директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой и ее однофамилицы — литературоведа Анастасии Толстой.