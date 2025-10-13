Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:59, 13 октября 2025Культура

Бывший участник «Арии» попал в базу «Миротворца»

Экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин попал в базу «Миротворца»
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Бывший гитарист культовых рок-групп «Ария» и «Кипелов» Сергей Маврин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Postnews.

По данным источника, имя Маврина появилось в реестре в сентябре. Создатели сайта опубликовали личные данные музыканта из-за его выступлений в Мариуполе и Донецке, а также открытой поддержки Вооруженных сил России. Помимо этого, его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что в базу сайта «Миротворец» попали четверо Толстых. В их числе — российская актриса и режиссер Стася Толстая (Венкова) и ее муж актер Иван Толстой. Владельцы ресурса также выдвинули обвинения против директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой и ее однофамилицы — литературоведа Анастасии Толстой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости