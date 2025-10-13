Дефицит российского бюджета пообещали держать на безопасном уровне

Силуанов: Дефицит бюджета в следующие три года планируется на безопасном уровне

Дефицит федерального бюджета на следующие три года планируется на безопасном уровне. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

На комитете Госдумы по бюджету и налогам министр финансов пообещал, что на трехлетку дефицит бюджета запланирован на уровне 1,6 процента ВВП, с последующим его снижением.

«Госдолг не превысит 20-процентный размер от ВВП», — добавил Силуанов.

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил закрыть дефицит бюджета за счет богатых людей, обложив их сверхналогами. По его словам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян следует повысить до 60 процентов, как во Франции, что принесет 2,5 триллиона рублей.

«Мы сейчас не в таком положении, когда надо позволять кому-то богатеть, кому-то беднеть», — пояснил он.

Ранее Минфин обратил внимание, что некоторые регионы стали искусственно формировать источники финансирования дефицита бюджетов, чтобы скрыть возникающие проблемы. Как объяснила первый замглавы ведомства Ирина Окладникова, схему используют как минимум пять или шесть регионов страны — когда властям понадобятся средства для того, чтобы заплатить по части взятых на себя обязательств, выяснится, что деньги у них имеются только на бумаге.