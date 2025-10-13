Силовые структуры
11:48, 13 октября 2025

Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

Задержанный за подготовку в Москве теракта рассказал о задании
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанный за подготовку в Москве теракта рассказал о задании на видео. Его показало агентство ТАСС.

На кадрах видео робот разминирования активирует взрывчатку на велосипеде. Далее сотрудники ФСБ проводят задержание подозреваемого в подготовке теракта. На допросе он рассказал, что приехал в Россию по заданию членов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) с целью совершения теракта. Сначала он просто следил и наблюдал, когда ему сказали расправиться с высокопоставленным офицером Минобороны РФ. Тогда понял, что задание пришло с Украины.

Дронами задержанному прислали компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), после чего он должен был его изготовить и оставить около подъезда.

Второй задержанный рассказал, что ему предложили работу в кол-центре, связанном с украинской разведкой. После приезда в Москву ему выдали необходимое оборудование и сим-карты. Затем в Telegram с ним связался человек и предложил заработать, прикрепив противоугонным замком велосипед.

Ранее сообщалось, что назван организатор теракта против высокопоставленного офицера Минобороны.

