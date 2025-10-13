Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Друзья шокировали девственника неожиданным предложением

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_bebecongeler рассказал о неожиданном предложении, которое сделали его друзья — находящиеся в отношениях парень и девушка. По словам 21-летнего автора, оно застало его врасплох.

«Они спросили, не хочу ли я заняться с ними сексом втроем. У меня никогда в жизни не было секса, и я никогда не думал, что мой первый раз будет втроем. Я знаю ее уже десять лет, а его — шесть, их отношения всегда были стабильными. Они друзья, с которыми я могу поделиться всем, и в последнее время в наших беседах все чаще всплывала тема секса. И вот наступил день, когда они предложили», — написал автор.

По его словам, он пока не дал друзьям четкого ответа, поскольку продолжает взвешивать последствия такого шага. С одной стороны, он видит очевидные плюсы такого варианта, ключевой из которых — лишение девственности. Но есть и недостатки: в частности, он переживает, что дружеские отношения с парой будут разрушены интимной близостью. Кроме того, парень опасается, что слишком быстро достигнет оргазма и окажется в неловкой ситуации.

Ранее специалист по сексу и отношениям Аннабель Найт прокомментировала обсуждаемый в социальных сетях необычный способ заниматься сексом. Эксперт отреагировала на ставший вирусным пост пользовательницы форума Reddit, которая рассказала, что ей нравится засыпать с пенисом партнера во рту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Экс-возлюбленная сына Бекхэма показала фигуру в бикини

    Одна из богатейших порномоделей поселилась на ферме и стала ухаживать за козами

    Друзья шокировали девственника неожиданным предложением

    Изменения в оплате россиянами ЖКУ объяснили

    Мошенники придумали сразу несколько схем для снятия с россиян самозапрета на кредит

    НАТО предрекли унизительное поражение от России

    Загадочный аппарат размером с автомобиль приземлился в пшеничном поле

    На Западе указали на новые угрозы для России

    В ЛНР пожар в многоквартирном доме унес жизни двух человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости