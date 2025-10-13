Друзья шокировали девственника неожиданным предложением

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_bebecongeler рассказал о неожиданном предложении, которое сделали его друзья — находящиеся в отношениях парень и девушка. По словам 21-летнего автора, оно застало его врасплох.

«Они спросили, не хочу ли я заняться с ними сексом втроем. У меня никогда в жизни не было секса, и я никогда не думал, что мой первый раз будет втроем. Я знаю ее уже десять лет, а его — шесть, их отношения всегда были стабильными. Они друзья, с которыми я могу поделиться всем, и в последнее время в наших беседах все чаще всплывала тема секса. И вот наступил день, когда они предложили», — написал автор.

По его словам, он пока не дал друзьям четкого ответа, поскольку продолжает взвешивать последствия такого шага. С одной стороны, он видит очевидные плюсы такого варианта, ключевой из которых — лишение девственности. Но есть и недостатки: в частности, он переживает, что дружеские отношения с парой будут разрушены интимной близостью. Кроме того, парень опасается, что слишком быстро достигнет оргазма и окажется в неловкой ситуации.

