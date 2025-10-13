Ефимова показала фото в красном платье с откровенным декольте

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в красном платье с откровенным декольте. Ефимова рассказала, что посетила свадьбу друзей в Москве. Пост собрал более восьми тысяч лайков.

Ранее Ефимова оценила свое влияние на плавание. По мнению спортсменки, благодаря ей смотреть соревнования пловцов интереснее.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.