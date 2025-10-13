Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
1:5
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
84:85
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
2:1
Завершен
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
4:0
Завершен
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
0:2
Завершен
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
3:1
Завершен
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
3:0
Завершен
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
1:0
Завершен
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
0:1
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:50, 13 октября 2025Спорт

Ефимова показала фото в красном платье с откровенным декольте

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @pryanya93

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в красном платье с откровенным декольте. Ефимова рассказала, что посетила свадьбу друзей в Москве. Пост собрал более восьми тысяч лайков.

Ранее Ефимова оценила свое влияние на плавание. По мнению спортсменки, благодаря ей смотреть соревнования пловцов интереснее.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости