Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 13 октября 2025Мир

Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

Эрдоган призвал Мелони бросить курить, а Макрон ответил, что это невозможно
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони бросить курить. Видео разговора опубликовало IHA.

В ходе встречи лидеров стран на саммите по ситуации в секторе Газа в Египте турецкий политик обратился к итальянскому премьеру, сказав, что она должна бросить вредную привычку.

«Я знаю, знаю», — ответила Мелони. Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что это невозможно.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит повода для скандала в своей привычке употреблять снюс, однако отметил, что когда-нибудь намерен от нее отказаться. При этом сам президент указал, что сигареты и сигары почему-то считаются допустимыми в дипломатических кругах, тогда как снюс вызывает бурные обсуждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Установлена личность «Девушки с жемчужной сережкой» с полотна известного художника

    В России предложили создать аналог «Нобелевки» по литературе

    Дрю Бэрримор дала понюхать свои ноги и раскрыла неприглядный факт о гигиене

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости