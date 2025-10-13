Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

Эрдоган призвал Мелони бросить курить, а Макрон ответил, что это невозможно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони бросить курить. Видео разговора опубликовало IHA.

В ходе встречи лидеров стран на саммите по ситуации в секторе Газа в Египте турецкий политик обратился к итальянскому премьеру, сказав, что она должна бросить вредную привычку.

«Я знаю, знаю», — ответила Мелони. Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что это невозможно.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит повода для скандала в своей привычке употреблять снюс, однако отметил, что когда-нибудь намерен от нее отказаться. При этом сам президент указал, что сигареты и сигары почему-то считаются допустимыми в дипломатических кругах, тогда как снюс вызывает бурные обсуждения.

