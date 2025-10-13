Мир
19:13, 13 октября 2025

Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

Эрдоган развернул самолет, когда узнал об участии Нетаньяху в саммите в Египте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развернул свой самолет, когда узнал об участии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в мирном саммите в Египте по урегулированию конфликта Израиля и исламистской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Как уточняет издание, президентский лайнер Эрдогана готов был приземлиться в египетском Шарм-эш-Шейхе, но в последний момент турецкий лидер распорядился развернуть воздушное судно.

Ранее Эрдоган заявил, что Нетаньяху идеологически очень близок к Гитлеру. Он призвал ассоциировать сионизм с терроризмом и фашизмом.

