Фадеев высказался о российской эстраде словами «смотреть больно»

Продюсер Максим Фадеев заявил, что ему больно смотреть на российскую эстраду

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что считает своей задачей повышение профессионального уровня артистов на российской музыкальной сцене. Его цитирует ТАСС.

«Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось», — заявил Фадеев. Он добавил, что в ближайшее время планирует открыть музыкальную школу, которая будет растить «настоящих артистов» с нуля.

Ранее стало известно, что Максим Фадеев закрыл одну из своих компаний из-за убытков. Он запустил лейбл Red Sun в 2017 году, заявив, что готов составить конкуренцию главным рэперским объединениям России Black Star и Gazgolder.