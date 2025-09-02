Культура
16:07, 2 сентября 2025

Максим Фадеев закрыл свой лейбл

Продюсер Максим Фадеев закрыл свой лейбл Red Sun из-за убытков
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Продюсер Максим Фадеев закрыл одну из своих компаний Red Sun из-за убытков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фадеев запустил лейбл в 2017 году, заявляя, что готов составить конкуренцию главным рэперским объединениям России Black Star и Gazgolder. Его основной состав пополнили андерграунд-артисты Kayser, Uknow, Расколъ (он же Раскольников) и Мирный. У лейбла так и не получилось выйти на самоокупаемость, несмотря на то, что были записаны несколько альбомов и сняты клипы.

Фадеев подал заявление в налоговую на закрытие Red Sun, после чего ФНС прикрыла другой его проект, продюсерский центр Malfa, о роспуске которого Максим объявил еще в прошлом году.

Ранее стало известно, что продюсер и композитор Максим Фадеев прокомментировал давний конфликт со своим коллегой Игорем Крутым, сравнив себя с помещиком.

