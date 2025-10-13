Культура
Фильму о детях-аутистах не выдали прокатное удостоверение

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Документальному фильму «Родители тут рядом» о детях с аутизмом, ставшему приквелом к картине «Антон тут рядом», не выдали прокатное удостоверение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Через 17 лет я вернулась к этому материалу и летом смонтировала двухчасовой фильм, своеобразный приквел к "Антону" под названием "Родители тут рядом"… Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение», — сообщила режиссер проектов Любовь Аркус.

По ее словам, фильм сняли из программ фестивалей, «где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги». Аркус добавила, что данная ситуация ее «не очень расстраивает». «Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, известного критикой политики Ирана, не покажут в кинотеатрах России.

Фильм «Антон тут рядом» рассказывает о четырех годах жизни мальчика-аутиста Антона Харитонова, который по мере съемок все больше приспосабливается к обычной жизни.

