Группа туристов с детьми пропала без вести в Сочи

МЧС России: Группу туристов из восьми человек ищут на реке Уруштен

Группа из восьми человек зарегистрировалась для похода в Сочи и пропала без вести. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Путешественники с детьми 10 и 13 лет находились на маршруте с 7 по 12 октября. Когда они переходили реку Уруштен, начались сильные дожди. Резкий подъем воды отрезал группу от запланированного пути.

На данный момент спасатели ищут туристов с помощью вертолета.

