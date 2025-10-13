Путешествия
09:22, 13 октября 2025Путешествия

Группа туристов с детьми пропала без вести в Сочи

МЧС России: Группу туристов из восьми человек ищут на реке Уруштен
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Группа из восьми человек зарегистрировалась для похода в Сочи и пропала без вести. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Путешественники с детьми 10 и 13 лет находились на маршруте с 7 по 12 октября. Когда они переходили реку Уруштен, начались сильные дожди. Резкий подъем воды отрезал группу от запланированного пути.

На данный момент спасатели ищут туристов с помощью вертолета.

Ранее сообщалось, что группа туристов из шести человек пропала без вести на Камчатке во время похода к урочищу «Аквариум». Когда путешественники вышли на связь, они рассказали о своем состоянии.

