Известному радиоведущему предъявили обвинение в четырех изнасилованиях

Британскому радиоведущему Вествуду предъявили обвинение в четырех изнасилованиях

Известному британскому радиоведущему и диджею Тиму Вествуду предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии. Об этом сообщает Deadline.

68-летнего Вествуда обвиняют в четырех изнасилованиях, девяти случаях нападения, сопряженного с совершением непристойных действий, и двух случаях насильственных действий сексуального характера. Он предстанет перед судом 10 ноября.

Уточняется, что в деле радиоведущего фигурируют семь женщин. По версии следствия, преступления были совершены с 1983 по 2016 год.

В полиции заявили, что расследование в отношении Вествуда все еще открыто. Там также призвали всех, у кого есть информация о предполагаемых преступлениях радиоведущего, обратиться в правоохранительные органы.

В 2022 году стало известно, что Вествуда обвинили в преступлениях на половой почве. Три женщины заявили, что ведущий принуждал их к сексу; другие предполагаемые жертвы утверждали, что диджей щупал их, когда они фотографировались. Вествуд отверг обвинения.