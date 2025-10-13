Ценности
Миллионер из России захотел продать находящиеся внутри него камни за 200 тысяч рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Блогер и экс-кандидат в Госдуму Эдуард Филиппов из Тюмени, более известный как Миллионер из России, захотел продать желчные камни, которые находятся внутри него. Об этом пишет Ura.ru.

Выяснилось, что россиянину очень нужны деньги на операцию по удалению камней из желчного пузыря. Он предоставил агентству медицинские документы, которые подтверждают их наличие в его теле.

«Бесплатно по ОМС такие операции не делают, поэтому, возможно, кто-то захочет мне помочь. У нас врачи бесплатно удаляют такие камни только вместе с желчным пузырем. А камни-то у меня красивые», — отметил Филиппов и уточнил, что хочет продать камни за 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выставили на продажу использованное постельное белье и трусы нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Киллиана Мбаппе.

