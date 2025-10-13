На Западе оценили модернизацию «корейской "Арматы"»

MWM: Корейский танк «Чхонма-20» получил защиту от управляемых ракет

Модернизированный танк Chonma 20 («Чхонма-20») получил доработки, улучшающие его живучесть. Преимущества новой машины КНДР, которая внешне похожа на российский танк «Армата», оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Chonma 20 отличается от прошлых моделей Chonma 2 и Tianma 2 расположением люка механика-водителя, наличием дистанционно управляемого модуля с зенитным орудием и комплекса активной защиты (КАЗ). Издание допустило, что корейский КАЗ сможет перехватывать не только ракеты и снаряды, но и дроны.

По словам автора, главным преимуществом «Чхонма-20» стал автомат заряжания, который позволил сократить экипаж до трех человек.

Издание резюмирует, что после появления танков нового поколения промышленность КНДР может на равных конкурировать с Западом. Автор напомнил, что до появления «Чхонма-20» танкисты КНДР использовали модернизированные версии советских танков Т-62.

В ноябре 2024 года в КНДР показали модернизированную версию «Чхонма-2» (западное обозначение — M2020). Танк получил КАЗ с поворотными установками для пуска защитных боеприпасов и боевой модуль с автоматическим гранатометом.