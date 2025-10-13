Из жизни
15:15, 13 октября 2025Из жизни

Над Азовским морем заметили летающие корабли

Над Азовским морем заметили летающие корабли из-за редкого оптического явления
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Telegram-канал «Море зовёт»

Над Азовским морем сняли на видео редкое оптическое явление. Об этом сообщает Telegram-канал «Море зовет».

Кадры были сняты в станице Голубицкой в Краснодарском крае. На них можно заметить несколько рыболовных траулеров, парящих над водой на горизонте. «Вот так у нас корабли в воздухе летают», — прокомментировал автор видео.

Необычное зрелище представляло собой фата-моргану — редкое оптическое явление, которое иногда наблюдается над горизонтом. Оно возникает, когда слои воздуха с разной температурой образуют своеобразную линзу, которая преломляет и искажает удаленные объекты. В результате вместо одного судна видно несколько, и не на море, а в воздухе.

Материалы по теме:
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018
Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Безупречный воин.Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
9 мая 2021

Ранее «парящие» над водой корабли увидели у берегов Сочи в апреле. Физик Олег Несун объяснял, что подобный мираж возникает из-за разницы температур и пропадает при их балансе. По словам специалиста, легенду о парусном корабле-призраке «Летучем голландце» объясняют как раз этим явлением.

