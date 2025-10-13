Над киевской ТЭЦ заметили российский разведывательный беспилотник

Над киевской ТЭЦ-6 заметили российский разведывательный беспилотник «Гербера»

Над киевской ТЭЦ-6 заметили российский разведывательный беспилотник «Гербера», об этом сообщили военблогеры канала «Осведомитель».

«Как ранее и говорили, появление одинокой "Герберы" в небе над Киевом не сулит ничего хорошего для столицы Украины», — отметили авторы публикации.

Украинские паблики также рассказали о разведдроне с камерой вблизи ТЭЦ. Telegram-канал «Труха» в связи с этим допустил удары по энергетике в ночь на 14 октября и напомнил о том, что мониторинг фиксирует запуски БПЛА «Герань».

Ранее сообщалось, что в Харькове раздалось несколько взрывов, после чего в городе частично пропала электроэнергия.

