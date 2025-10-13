Названа доля рискующих остаться без работы российских студентов

Вице-премьер Голикова: 12 % опрошенных студентов рискуют остаться без работы

По итогам проверки риска нетрудоустройства среди студентов выпускных курсов российских колледжей и вузов почти в 12 процентах случаев подобные угрозы были выявлены. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Проверка проводилась в первой половине 2025 года, напомнила она. В исследовании приняли участие в общей сложности свыше 143 тысяч студентов выпускных курсов колледжей и вузов. Риски нетрудоустройства были выявлены примерно у 17 тысяч молодых граждан. «Почти в 12 процентах случаев такой риск был выявлен», — констатировала Голикова.

Меры поддержки затронули 3 тысячи студентов с высоким риском нетрудоустройства, добавила она. Им удалось найти работу при помощи сотрудников центров занятости, а также карьерных центров вузов. В этом году порядка 10 миллионов студентов получили адресную рассылку через портал «Госуслуги» с предложением помощи от сотрудников кадровых центров «Работа России», резюмировала Голикова.

Ранее глава «Союза директоров организаций среднего профессионального образования России» (СОЮЗСПО) Наталия Золотарева отметила, что отечественные работодатели в последнее время стали чаще присматриваться к резюме выпускников технических колледжей. В среднесрочной перспективе именно такого рода работники будут особенно востребованы на российском рынке труда, полагает она.

О проблеме нехватки инженеров в стране также предупреждал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Трудностей при подготовке молодых специалистов в этой отрасли, подчеркивал он, добавляет дефицит учителей по основным предметам, включая физику и математику. В сложившихся условиях удовлетворить растущий спрос на технических специалистов будет крайне сложно, заключил глава региона.