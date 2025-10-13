Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 13 октября 2025Бывший СССР

Названо препятствие для строительства резервной ЛЭП для Запорожской АЭС

Лихачев: Построить резервную ЛЭП для ЗАЭС пока невозможно из-за угроз от Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Строительству еще одной резервной линии электропередачи (ЛЭП), которая проходила бы по территории России, для снабжения Запорожской АЭС препятствуют бстрелы и угрозы со стороны Киева. Причину, почему это пока невозможно осуществить, назвал глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«Все под обстрелами находится... И более того, мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — подчеркнул Лихачев.

Ранее в России отреагировали на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС. По словам сенатора от Донецкой народной республики (ДНР) Александра Волошина, это не военная необходимость, а провокация, которая нацелена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию и втянуть в конфликт международное сообщество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости