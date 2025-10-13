Названо препятствие для строительства резервной ЛЭП для Запорожской АЭС

Лихачев: Построить резервную ЛЭП для ЗАЭС пока невозможно из-за угроз от Киева

Строительству еще одной резервной линии электропередачи (ЛЭП), которая проходила бы по территории России, для снабжения Запорожской АЭС препятствуют бстрелы и угрозы со стороны Киева. Причину, почему это пока невозможно осуществить, назвал глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«Все под обстрелами находится... И более того, мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — подчеркнул Лихачев.

Ранее в России отреагировали на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС. По словам сенатора от Донецкой народной республики (ДНР) Александра Волошина, это не военная необходимость, а провокация, которая нацелена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию и втянуть в конфликт международное сообщество.