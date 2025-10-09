Россия
В России отреагировали на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС

Сенатор Волошин: Ударами по ЗАЭС Киев пытается эскалировать конфликт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Нанося удары по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) Киев сознательно пытается эскалировать конфликт. Об этом заявил сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин, передает ТАСС.

По мнению сенатора, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЗАЭС являются не военной необходимостью, а политической провокацией, которая нацелена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию и втянуть в конфликт международное сообщество.

«Киев выполняет волю своих западных покровителей, которые, теряя влияние на мировой арене, готовы поставить под угрозу ядерную безопасность всей Европы», — выразил свою позицию Волошин.

Он предупредил, что любой удар по объекту ядерной энергетики может привести к катастрофе, и призвал международное сообщество дать действиям Украины однозначную оценку, «пока не стало слишком поздно».

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать ЗАЭС в понедельник, 6 октября. Удар пришелся по территории пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра станции.

