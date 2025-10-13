Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 13 октября 2025Экономика

Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

Премию памяти Нобеля дали за объяснение инновационного экономического роста
Дмитрий Воронин

Фото: Tom Little / Reuters

Премию по экономике памяти Нобеля в 2025 году получат за «объяснение инновационного экономического роста» Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Работы лауреатов дают представление о том, как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса, говорится в сообщении комитета.

Напомнив, что экономическая стагнация была нормой на протяжении большей части истории человечества. Несмотря на периодические важные открытия, которые иногда приводили к улучшению условий жизни и повышению доходов, рост в конечном итоге всегда стабилизировался. Авторы пресс-релиза подчеркнули, что Мокир впервые убедительно объяснил, каким образом экономический рост (вместо воспроизводства) стал нормой для экономики. Отмечается, что этот американо-израильский историк экономики связал его с распространением научных объяснений и обменом идеями.

Два других лауреата в 1992 году, построив соответствующую математическую модель, заложили основы эконометрической модели креативного разрушения, описывающей выход на рынок нового продукта.

«Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе творческого разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию», — заявил в связи с этим глава комитета премии по экономическим наукам Джон Хасслер.

В прошлом году лауреатами премии по экономике стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, исследовавшие формирование общественных институтов и их влияние на развитие стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Захарова обвинила Латвию в нацизме из-за одного ее решения

    Мать бойца СВО заявила о расправе над привезенной с фронта кошкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости