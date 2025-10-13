Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

Премию памяти Нобеля дали за объяснение инновационного экономического роста

Премию по экономике памяти Нобеля в 2025 году получат за «объяснение инновационного экономического роста» Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Работы лауреатов дают представление о том, как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса, говорится в сообщении комитета.

Напомнив, что экономическая стагнация была нормой на протяжении большей части истории человечества. Несмотря на периодические важные открытия, которые иногда приводили к улучшению условий жизни и повышению доходов, рост в конечном итоге всегда стабилизировался. Авторы пресс-релиза подчеркнули, что Мокир впервые убедительно объяснил, каким образом экономический рост (вместо воспроизводства) стал нормой для экономики. Отмечается, что этот американо-израильский историк экономики связал его с распространением научных объяснений и обменом идеями.

Два других лауреата в 1992 году, построив соответствующую математическую модель, заложили основы эконометрической модели креативного разрушения, описывающей выход на рынок нового продукта.

«Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе творческого разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию», — заявил в связи с этим глава комитета премии по экономическим наукам Джон Хасслер.

В прошлом году лауреатами премии по экономике стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, исследовавшие формирование общественных институтов и их влияние на развитие стран.