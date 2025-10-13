Обращавшемуся к Путину и просившему об эвтаназии ветерану СВО пересадили печень

161.RU: Ветерану СВО из Ростовской области пересадили печень

Обращавшемуся к президенту России Владимиру Путину и просившему об эвтаназии ветерану специальной военной операции (СВО) на Украине Юрию Заболоцкому пересадили печень. Об этом сообщает 161.RU.

По данным издания, операцию бойцу провели еще 25 сентября, а 13 октября его выписали из больницы. По оценке медиков, трансплантация печени прошла без осложнений.

«Все случилось как нельзя лучше (...) Теперь я обладатель нового здорового органа», — отметил Заблоцкий.

Ранее сообщалось, что участнику СВО с циррозом печени забыли сказать о постановке в очередь на трансплантацию. Из-за отсутствия информации об операции он обратился к главе государства и просил разрешить ему эвтаназию, чтобы «не быть обузой для семьи».