Орбан сделал заявление о Европе после саммита по Газе

Премьер Венгрии Орбан после саммита по Газе призвал установить мир в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прошедшего в Египте саммита по прекращению войны в секторе Газа сделал заявление о ситуации в Европе. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан подчеркнул, что Трамп добился мира на Ближнем Востоке, «невиданного доселе».

«Успех президента Трампа доказывает, что от переговоров никогда нельзя отказываться. Без переговоров нет мира. Пора нам, европейцам, последовать примеру президента Трампа!» — призвал он.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.