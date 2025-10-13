Экономика
14:19, 13 октября 2025Экономика

Основной торговый партнер России стал покупать меньше газа

Таможня Китая: Импорт природного газа упал на восемь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: cnsphoto via Reuters

В последний месяц лета 2025 года Китай купил на внешнем рынке 14,367 миллиарда кубических метров природного газа. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление этой страны БРИКС.

Речь идет как о закупках трубопроводного энергоносителя, так и сжиженного. Если сравнивать с показателями августа 2024 года, то поставки снизились на восемь процентов.

Отмечается также, что если сравнивать с другими месяцами текущего года, то августовские значения оказались самыми большими после тех, что наблюдались в июле. Тогда поставки оценивались в 15,411 миллиарда кубических метров.

Предполагается, что причиной августовского снижения стала менее жаркая, чем в прошлом году погода, которая отразилась и на импорте сжиженного природного газа.

В начале октября появилась информация, что Россия и Китай так и не смогли добиться прорыва в переговорах по поводу проекта газопровода «Сила Сибири-2». По данным Reuters, Москва и Пекин не согласовали инвестиционные условия проекта, сроки начала строительства, дату начала поставок, их формат и формулу расчета стоимости топлива.

