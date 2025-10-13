Из жизни
18:31, 13 октября 2025Из жизни

Первого бодибилдера-вегетарианца сразил инфаркт

Первый в мире бодибилдер-вегетарианец из Индии умер в возрасте 47 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Varinder Ghuman / Youtube

В Индии у известного актера и спортсмена Вариндера Сингха Гумана случился инфаркт. Об этом сообщает India Today.

Первый в мире профессиональный бодибилдер-вегетарианец поступил в больницу города Амритсара для плановой операции на бицепсе. Однако его организм не выдержал нагрузки, во время послеоперационной реабилитации его сразил инфаркт. Гуману было 47 лет.

«Во время визита в Испанию на чемпионат Arnold Classic Bodybuilding Championship я познакомился со звездой (Арнольдом Шварценеггеромприм. «Ленты.ру»). Арнольд был восхищен моей физической формой и тем, что я самый высокий бодибилдер из Индии», — рассказывал спортсмен в интервью Hindustan Times.

Карьера Гумана достигла пика в 2013 году, когда Шварценеггер выбрал его для представления своей продукции в Азии, назвав в соцсетях «невероятным талантом». Помимо спортивных достижений, включающих титул «Мистер Индия-2009» и серебро «Мистер Азия», актер снялся в фильме «Тигр 3» с Салманом Ханом и нескольких пенджабских кинокартинах.

Ранее сообщалось, что житель США стал пить женское молоко, чтобы нарастить мышечную массу. 39-летний бодибилдер Джеймсон Ритенур впервые попробовал грудное молоко, когда его партнерша Мелисса кормила их новорожденного ребенка.

