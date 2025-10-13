Бывший СССР
Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

КМИС: Половина украинцев хотели бы ухода Зеленского из политики
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Половина опрошенных граждан Украины хотели бы ухода нынешнего президента республики Владимира Зеленского из политики. Об этом свидетельствует проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) опрос.

Как отмечает институт, против Зеленского выступили 50 процентов опрошенных — 36 процентов захотели его ухода из политики, 14 процентов высказались за уголовное преследование.

Около 25 процентов опрошенных, согласно КМИС, захотели видеть его в качестве президента далее.

Ранее КМИС сообщал, что рейтинг доверия Владимиру Зеленскому в июле упал до 58 процентов. Как показало исследование, с июня рейтинг украинского лидера опустился на 7 процентных пунктов.

