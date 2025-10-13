Положение ВСУ в Купянске оценили

«Военная хроника»: Положительный сценарий для ВСУ в Купянске исключен

Положительное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) развитие событий в Купянске исключено. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«По обстановке в Купянске на данный момент можно сделать два важных вывода. Первый: положительный сценарий развития событий для ВСУ фактически исключен, независимо от попыток деблокировать город внешними силами», — указано в сообщении.

Второй фактор, как отмечают авторы, состоит в том, что попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск превращается в место уничтожения украинских подразделений, как до того было в Артемовске.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что полное взятие Купянска в Харьковской области российскими войсками является вопросом времени.