Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

На Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Видео с последствиями массового ДТП опубликовало «Осторожно, Москва» в Telegram.
На кадрах видно поврежденные иномарки, а также разбросанные по автодороге обломки машин. Судя по записи, в районе аварии затруднено движение. На месте работают экстренные службы.
По информации издания, в массовом ДТП пострадали четыре человека, включая как минимум одного ребенка. Трое госпитализированы, их состояние не уточняется.
В свою очередь, столичная прокуратура установила, что авария произошла после того, как водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Причина совершенного им маневра не приводится. В ведомстве заверили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, однако их число не уточнили.
