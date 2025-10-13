Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы

На Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Видео с последствиями массового ДТП опубликовало «Осторожно, Москва» в Telegram.

На кадрах видно поврежденные иномарки, а также разбросанные по автодороге обломки машин. Судя по записи, в районе аварии затруднено движение. На месте работают экстренные службы.

По информации издания, в массовом ДТП пострадали четыре человека, включая как минимум одного ребенка. Трое госпитализированы, их состояние не уточняется.

В свою очередь, столичная прокуратура установила, что авария произошла после того, как водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Причина совершенного им маневра не приводится. В ведомстве заверили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, однако их число не уточнили.

Ранее в Башкирии ребенок и двое взрослых стали жертвами лобового столкновения легковой машины и грузовика на трассе в Туймазинском районе. Виновник ДТП пока неизвестен.

