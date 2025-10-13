Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 13 октября 2025Россия

Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

На Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Видео с последствиями массового ДТП опубликовало «Осторожно, Москва» в Telegram.

На кадрах видно поврежденные иномарки, а также разбросанные по автодороге обломки машин. Судя по записи, в районе аварии затруднено движение. На месте работают экстренные службы.

По информации издания, в массовом ДТП пострадали четыре человека, включая как минимум одного ребенка. Трое госпитализированы, их состояние не уточняется.

В свою очередь, столичная прокуратура установила, что авария произошла после того, как водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Причина совершенного им маневра не приводится. В ведомстве заверили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, однако их число не уточнили.

Ранее в Башкирии ребенок и двое взрослых стали жертвами лобового столкновения легковой машины и грузовика на трассе в Туймазинском районе. Виновник ДТП пока неизвестен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Россиянка с грудным ребенком начала задыхаться во время турбулентности на рейсе из Турции

    Мэра Одессы почти лишили гражданства Украины

    Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 2,5 миллиона рублей

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости