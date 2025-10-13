Россия
14:22, 13 октября 2025

Ребенок и двое взрослых стали жертвами лобового ДТП на российской трассе

В Башкирии три человека стали жертвами ДТП, среди них ребенок
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Владимира Севастьянова

Три человека стали жертвами ДТП в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Авария произошла в Туймазинском районе республики. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, столкнулась с грузовиком и улетела в кювет. Отмечается, что авария была лобовой. При этом сведений о том, по чьей вине произошло столкновение, нет.

Жертвами стала водитель легковушки и два ее пассажира — взрослый и ребенок.

Ранее еще одно крупное ДТП произошло в Краснодарском крае. Спасти не удалось четырех человек – двух взрослых и двоих детей. Виновником аварии стал один из водителей, который допустил выезд на полосу встречного движения.

