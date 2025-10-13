Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:29, 13 октября 2025Забота о себе

Раскрыт лучший способ высушить руки в общественном туалете

Биотехнолог Альмагро призвала избегать сушилок для рук в общественных туалетах
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PreechaB / Shutterstock / Fotodom  

Биотехнолог Лусия Альмагро призвала при посещении общественных туалетов следовать нескольким правилам, а также раскрыла лучший способ высушить руки. Ее цитирует издание Vanitatis.

Альмагро посоветовала избегать сушилок для рук. «Существуют научные данные, подтверждающие, что они способны поглощать бактерии из ванной комнаты, накапливать их внутри, а затем высвобождать через воздушный поток. Это означает, что после мытья ваши руки снова загрязняются бактериями», — пояснила она.

Материалы по теме:
Надо переспать Как смертельное заболевание лишает человека сна и жизни
Надо переспатьКак смертельное заболевание лишает человека сна и жизни
13 октября 2016
Бухай, кури, не спи Почему люди курят при употреблении алкоголя
Бухай, кури, не спиПочему люди курят при употреблении алкоголя
29 октября 2015

Вместо этого специалистка порекомендовала сушить руки бумажными полотенцами. Альмагро отметила, что бумажные полотенца удаляют с рук примерно 71 процент бактерий, а сушилки — только 23 процента. Биотехнолог уточнила, что полотенца также стоит использовать, когда человек касается ручек дверей или защелок в общественном туалете.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как подготовиться к сезону простуд. Для этого она посоветовала включить в рацион шиповник.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости