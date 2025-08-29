Врач назвала способ подготовиться к сезону простуд

Инфекционист Сережина: Для крепкого иммунитета важны витамины D и C

Уже к середине октября защитные силы организма падают и повышается риск заболеть ОРВИ, предупредила инфекционист Вера Сережина. Способ подготовиться к сезону простуд врач назвала в беседе с РИАМО.

Сережина отметила, что для крепкого иммунитета важны витамины D и C, а также железо, цинк, селен и медь. В первую очередь посоветовала сдать анализ на уровень витамина D и при его дефиците принимать его в той дозировке, которую назначит врач. Она также призвала добавить в рацион богатые витамином C продуты: клюкву, бруснику, облепиху, шиповник или квашеную капусту.

С началом холодов врач рекомендовала разнообразить питание специями с разогревающим эффектом, жирной морской рыбой, сухофруктами, натуральными чипсами из овощей или фруктов.

Эффективным способом защиты иммунитета врач назвала вакцинацию от гриппа, проводить которую лучше в сентябре или начале октября, особенно тем, кто много контактирует с людьми или имеет ослабленный иммунитет. «Вакцина помогает снизить риск тяжелого течения заболевания и становится дополнительным звеном в системе защиты организма», — констатировала Сережина.

