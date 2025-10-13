Раскрыты подробности об отношениях 14-летней школьницы с расправившимся с ней парнем

Причиной расправы над 14-летней школьницей в Иркутской области стало расставание

Девятиклассник из Иркутской области расправился с 14-летней школьницей из Шелехова после того, как она рассталась с ним. Подробности об отношениях подростков раскрыл RT.

Собеседник агентства рассказал, что обвиняемый в расправе был на год старше избранницы. После расставания он сильно ревновал ее, особенно после того как увидел, что девочку обнимает другой подросток. Тогда школьник пришел к ней в подъезд на разговор. По словам знакомых, мальчик производил странное впечатление. Он увлекался компьютерными играми и ножами.

Общение между подростками кончилось тем, что парень несколько раз ударил лезвием девочку, а затем набросился на ее 23-летнюю соседку. Женщина вышла в подъезд на шум и попыталась защитить потерпевшую. Их обеих не смогли спасти.