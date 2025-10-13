Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:44, 13 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об отношениях 14-летней школьницы с расправившимся с ней парнем

Причиной расправы над 14-летней школьницей в Иркутской области стало расставание
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком38»

Девятиклассник из Иркутской области расправился с 14-летней школьницей из Шелехова после того, как она рассталась с ним. Подробности об отношениях подростков раскрыл RT.

Собеседник агентства рассказал, что обвиняемый в расправе был на год старше избранницы. После расставания он сильно ревновал ее, особенно после того как увидел, что девочку обнимает другой подросток. Тогда школьник пришел к ней в подъезд на разговор. По словам знакомых, мальчик производил странное впечатление. Он увлекался компьютерными играми и ножами.

Общение между подростками кончилось тем, что парень несколько раз ударил лезвием девочку, а затем набросился на ее 23-летнюю соседку. Женщина вышла в подъезд на шум и попыталась защитить потерпевшую. Их обеих не смогли спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости