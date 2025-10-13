Раскрыты последствия разрыва отношений с Россией для страны НАТО

«Взгляд»: Разрыв отношений с РФ вызвал кризис в ресторанной сфере в Финляндии

Из-за решения Финляндии разорвать экономические отношения с Россией ресторанная сфера в республике столкнулась с кризисом. Об этом пишет газета «Взгляд».

По ее информации, в 2024 году произошел резкий скачок количества банкротств заведений общепита в стране — на 80 процентов. Ситуация, которая складывается в этой сфере, стала для страны худшей в истории отрасли. Сильнее всего она ударила по туристическим регионам. В частности, закрылся ресторан Tapio в Лапландии, в Хельсинки больше не работают элитные заведения The Room и Villa Angelica.

Финский шеф-повар Анри Ален отмечает, что жители страны ходят в рестораны только по выходным. На это влияет и общая ситуация в экономике государства — безработица достигла худшего показателя с 2009 года в 9,9 процента. Как считает руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, именно разрыв отношений с Россией оказал негативное влияние на финскую экономику.

Ранее сообщалось, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт.