20:42, 6 октября 2025

Страна НАТО захотела обложить пошлинами весь российский импорт

TVP World: Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт
Кирилл Луцюк

Фото: Kin Cheung / Reuters

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что хочет ввести пошлины на весь российский импорт. Дипломата процитировало TVP World.

Это заявление прозвучало по итогам встречи Валтонен с главой польского внешнеполитического ведомства Радославом Сикорским, который высоко оценил системы гражданской обороны Финляндии и призвал продолжать совместные усилия по противодействию «теневому флоту» России.

В конце августа этого года глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми посетовал на то, что разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в наибольшей степени ударил по компаниям из Финляндии. По его словам, именно эта страна стала главной жертвой среди всех государств Европейского союза. Он убежден, что в интересах обоих государств вернуть экономические отношения на прежний уровень, и напомнил, что до введения санкций финские экспортеры в значительной степени зависели от сбыта своей продукции в России.

