Мир
12:10, 13 октября 2025Мир

Расшифровано послание Трампа после сделки по Газе

Трамп оставил в гостевой книге Кнессета послание об освобождении заложников
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп оставил послание в гостевой книге Кнессета (израильского парламента), где назвал великим днем освобождение заложников в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Его выступление транслируется на сайте издания Ynet.

«Это моя большая честь — великий и прекрасный день, новое начало», — утверждается в надписи, сделанной от руки черным фломастером.

Ранее движение ХАМАС в рамках мирной сделки с Израилем освободило последнюю группу заложников, которые ранее на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября.

