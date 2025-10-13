Разведка Германии заявила о риске начала войны с Россией в любой момент

В любой момент может начаться прямой военный конфликт между Россией и Германией, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — подчеркнул глава разведведомства.

Ранее бундесканцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Москву в якобы причастности к организации большинства инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве европейских стран.