08:14, 13 октября 2025Мир

Россиянам изменили правила въезда в Испанию

С 12 октября для граждан РФ начали действовать новые правила въезда в Испанию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 12 октября для граждан России начали действовать новые правила въезда в Испанию. Об этом сообщил консульский отдел посольства РФ в Мадриде в своем Telegram-канале.

Отмечается, что теперь граждане России и ряда других стран при въезде и выезде из страны должны будут сдавать индивидуальные данные (фотографии и отпечатки пальцев). С 12 октября 2025 года это правило начнет действовать в аэропорту Мадрида Барахас, а к 10 апреля 2026 года данную систему внедрят на всех таможенных пунктах королевства.

«Рекомендуем учитывать эти изменения при планировании поездок и быть готовым к дополнительным процедурам проверки», — предупредили в консульском отделе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз захотел ужесточить визовую политику и принялся за подготовку более строгих визовых правил в отношении третьих стран.

