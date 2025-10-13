Россиянин поссорился с женой сына и отрезал ей голову

В Нижегородской области осудят мужчину, отрезавшего голову жене сына

В Нижегородской области осудят мужчину, отрезавшего голову жене сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 244 («Надругательство над телом умершего») УК РФ.

По данным следствия, ночью 7 января 2025 года мужчина находился в квартире на улице Железнодорожной, где в ходе ссоры со своей снохой нанес ей множественные удары ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Затем он отчленил пострадавшей голову.

По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

