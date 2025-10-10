Силовые структуры
15:53, 10 октября 2025

Российский пенсионер расправился с соседом из-за червей и места в автобусе

В Благовещенске осудят пенсионера, расправившегося с соседом из-за червей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Благовещенске осудят пенсионера, расправившегося с соседом из-за червей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») УК РФ. По данным следствия, в августе 2024 года 74-летний местный житель на фоне личных неприязненных отношений к своему знакомому, вызванных запретом пострадавшего копать червей на его участке и тем, что он не уступил ему место в автобусе, достал из сумки складной нож и нанес удар в грудную клетку оппоненту. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расстроился из-за проезжавшей рядом машины и расстрелял ее.

