Россиянин расстроился из-за проезжавшей рядом машины и расстрелял ее

В Ростовской области осудили мужчину, расстрелявшего проезжающую машину

В Ростовской области осудили мужчину, расстрелявшего проезжающую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Фигурант признан виновным по статьям 30 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2024 года мужчина, будучи недоволен тем, что рядом с его арендованным участком проезжает автомобиль, произвел прицельные выстрелы из огнестрельного оружия по машине. В ней находился 18-летний юноша и его 17-летняя знакомая. В результате девушка получила несовместимое с жизнью ранение.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам колонии строгого режима.

