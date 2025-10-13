Россия
Российский губернатор сообщил о крупной воздушной атаке на регион

Астраханский губернатор Бабушкин: Силы ПВО отразили крупную воздушную атаку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 13 октября, предприняли крупную воздушную атаку на Астраханскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Этой ночью в Астраханской области силы ПВО отразили крупную воздушную атаку. Благодаря слаженной работе военнослужащих региональной системы противовоздушной обороны уничтожено более двух десятков беспилотников ВСУ», — сообщил глава региона.

Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Бабушкин обратился к жителям с просьбой не подходить близко к обломкам дронов в случае их обнаружения, а также сообщать о находках по телефону 112.

По данным Минобороны, в ночь на 13 октября силы ПВО сбили над Россией 103 беспилотника. Помимо Астраханской области, под удар попал Крым, Белгородская и Ростовская область, а также Калмыкия, Черное и Азовское моря.

