Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:17, 12 октября 2025Путешествия

Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

Fox: В Техасе самолет упал рядом с аэропортом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Рядом с городом Форт-Уэрт (штат Техас) произошла авиакатастрофа — неподалеку от аэропорта потерпел крушение самолет. Об этом сообщает телеканал Fox 4 News, ссылаясь на пожарное управление города.

«Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Федеральное управление гражданской авиации США уже проинформировали о произошедшем. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что перевозивший парашютистов самолет потерпел крушение по пути в аэропорт в Австралии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

    Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

    Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости