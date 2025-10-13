Ценности
Самойлова постреляла из ружья на фоне развода с Джиганом

Оксана Самойлова постреляла из ружья на фоне развода с рэпером Джиганом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал PEOPLETALK

Блогерша Оксана Самойлова постреляла из ружья на фоне развода с рэпером Джиганом. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша поделилась видео, на котором стреляет из ружья на природе. Знаменитость была одета в спортивный костюм и пуховик. В качестве обуви она выбрала меховые тапки.

Самойлова не подписала публикацию.

О разладе в отношениях Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Уточнялось, что предпринимательница подала на развод в мировой суд 6 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

