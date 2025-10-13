Силовые структуры
20:46, 13 октября 2025Силовые структуры

Сбежавший из-за действий следователя педофил попался в руки полиции

На Урале полицейские поймали сбежавшего педофила Шаньгина в Алапаевске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На Урале сотрудники полиции поймали одного из двух сбежавших педофилов — Александра Шаньгина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным правоохранителей, при задержании он не оказал сопротивления.

«13 октября осужденный Шаньгин Александр Юрьевич, 03.03.1993 года рождения, приговоренный Алапаевским городским судом по пункту «а» части 3 статьи 132, пункту «а», части 3 статьи 131 УК РФ к 11 годам шести месяцев в ИК строгого режима был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска МВД России в городе Алапаевске», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ему и второму фигуранту удалось сбежать из-за следователя, самостоятельно изменившего им меру пресечения.

