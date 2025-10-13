Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:26, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Симоньян высказалась о смерти Кеосаяна фразой «я уже давно все понимала»

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В Telegram-канале она намекнула на то, что предчувствовала уход из жизни супруга.

Симоньян опубликовала фрагмент из программы «Квартирник НТВ у Маргулиса», выпуск которой был посвящен Кеосаяну. На кадрах журналистка в студии слушает, как артисты исполняют песню «Без тебя».

«Ту часть программы, где [участвую] я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала», — заявила главред RT.

О том, что Кеосаяна не стало, Симоньян рассказала 26 сентября. Режиссеру и телеведущему было 59 лет. Он больше восьми месяцев находился в коме после клинической смерти. Как уточняла Симоньян, у ее мужа давно были проблемы с сердцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости