Симоньян высказалась о смерти Кеосаяна фразой «я уже давно все понимала»

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В Telegram-канале она намекнула на то, что предчувствовала уход из жизни супруга.

Симоньян опубликовала фрагмент из программы «Квартирник НТВ у Маргулиса», выпуск которой был посвящен Кеосаяну. На кадрах журналистка в студии слушает, как артисты исполняют песню «Без тебя».

«Ту часть программы, где [участвую] я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала», — заявила главред RT.

О том, что Кеосаяна не стало, Симоньян рассказала 26 сентября. Режиссеру и телеведущему было 59 лет. Он больше восьми месяцев находился в коме после клинической смерти. Как уточняла Симоньян, у ее мужа давно были проблемы с сердцем.

