Стали известны подробности потери сознания Пригожиным

Глава ФПБК Бородин: Пригожин отключился на 30 секунд, пока мы обсуждали «Крокус»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время записи подкаста с ним. Его слова приводит портал «Страсти».

По словам общественника, супруг певицы Валерии «отключился» на 30 секунд, когда они обсуждали трагедию в «Крокус Сити Холле». В итоге съемку пришлось прервать.

«Когда мы начали обсуждать "Крокус" и Агаларова, ему стало плохо, потерял сознание, отключился секунд на 30. Мы сами немного шок словили, хотели вызвать скорую, но он отказался. Он минут пять приходил в себя, потом мы продолжили», — раскрыл подробности Бородин.

Также он добавил, что связывался с Пригожиным после инцидента, потому что переживал за его здоровье.

По словам Пригожина, во время записи ролика у него поднялось давление. Продюсер подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем и раньше подобные вещи его не беспокоили.