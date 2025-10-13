Бывший СССР
Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

ВС России продвинулись на левом берегу Волчьей близ Волчанска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться на левом берегу Волчьей близ Волчанка. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли продвинуться на несколько сотен метров в Волчанске», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что плацдарм на левом берегу Волчьей продолжает расширяться.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило Министерство обороны, село заняли подразделения группировки войск «Север».

