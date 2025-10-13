Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

В подмосковных Химках пенсионерка упала на пол в больнице и не выжила

В подмосковных Химках пенсионерка упала на пол в больнице и не выжила. О смерти женщины стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, 76-летняя россиянка несколько дней пролежала дома после падения. Ее крики о помощи услышали соседи и вызвали бригаду медиков.

В больнице бабушка вновь упала, когда шла по коридору в туалет. В тот момент рядом не оказалось санитаров, а медсестры не смогли поднять пожилую женщину, отметили другие пациенты. Сотрудницы медучреждения дотащили бабушку в пледе до палаты и оставили там на полу.

Соседка поделилась, что пенсионерке сделали укол. По ее словам, до утра к пожилой никто из персонала не подходил. Позже ее обнаружили без признаков жизни.

Как пишет АГН «Москва», по факту произошедшего Минздрав Подмосковья проведет служебную проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям медицинского персонала.

Ранее врачи в Московской области удалили у пенсионерки 20-сантиметровую кисту.