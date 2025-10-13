Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:00, 13 октября 2025Экономика

Свалка вспыхнула в российском регионе

В Приморье произошло возгорание твердых бытовых отходов на площади 4000 кв. м.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПожары в Нижегородской области

Фото: Global Look Press

В Находкинском округе Приморского края вспыхнула свалка твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в своем Telegram-канале.

Пожар произошел на полигоне утром в понедельник, 13 октября, уточнили в ведомстве. Огонь охватил площадь в 4000 квадратных метров. Организация, которая отвечает за его эксплуатацию, не смогла создать условия, в которых возгорание бы не возникло.

«Причины пожара устанавливаются, при наличии оснований природоохранный прокурор примет комплекс мер реагирования», — рассказали природоохранной прокуратуре российского региона. По факту произошедшего организована проверка. Тушение пожара происходит под контролем ведомства.

Ранее в Нижегородской области свалка загорелась на площади 20 тысяч квадратных метров. Пожар случился на полигоне «Ситиматик Нижний Новгород» недалеко от села Скородум. Причины случившегося местные власти не уточняли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости