Свалка вспыхнула в российском регионе

В Приморье произошло возгорание твердых бытовых отходов на площади 4000 кв. м.

В Находкинском округе Приморского края вспыхнула свалка твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в своем Telegram-канале.

Пожар произошел на полигоне утром в понедельник, 13 октября, уточнили в ведомстве. Огонь охватил площадь в 4000 квадратных метров. Организация, которая отвечает за его эксплуатацию, не смогла создать условия, в которых возгорание бы не возникло.

«Причины пожара устанавливаются, при наличии оснований природоохранный прокурор примет комплекс мер реагирования», — рассказали природоохранной прокуратуре российского региона. По факту произошедшего организована проверка. Тушение пожара происходит под контролем ведомства.

Ранее в Нижегородской области свалка загорелась на площади 20 тысяч квадратных метров. Пожар случился на полигоне «Ситиматик Нижний Новгород» недалеко от села Скородум. Причины случившегося местные власти не уточняли.

