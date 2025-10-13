Россия
16:25, 13 октября 2025

Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сын православного священника из Самарканда потерял ногу в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине при спасении сослуживца. Его историю публикует RT.

По данным издания, военнослужащий с позывным Сова участвовал во второй чеченской кампании, после начала СВО помогал восстанавливать Мариуполь, Макеевку и Рубежное, а в октябре 2024 года ушел на фронт добровольцем, подписав контракт с Минобороны.

О своем уходе на СВО россиянин решил не рассказывать ничего близким. По легенде, он работал строителем на одном из военных полигонов Вооруженных сил России (ВС РФ). На самом деле он служил в штурмовом подразделении морской пехоты в курском приграничье. Во время одного из боевых заданий был ранен.

Как рассказал участник СВО, в ноябре 2024-го, их машина подорвалась на минном поле, и у одного из его сослуживцев — штурмовика с позывным Борода — оторвало ногу. Он потащил товарища в безопасное место, но, сделав несколько шагов, сам наступил на мину.

«Мы пытались отползти как можно дальше, я осилил примерно метров 500—600. Командир кричал бойцам, чтобы вытащили меня. Я ему: не нужно никого из ребят за мной посылать! Борода остался лежать на поле. Я до последнего с ним переговаривался, пока он сознание не потерял» — вспомнил Сова.

Обоих бойцов спасли — их эвакуировали в госпиталь. После ранения Сове пришлось признаться близким, что все это время служил добровольцем в зоне СВО.

«Зашла в палату. Он взял костыль, попросил помочь, чтобы подняли простынь. Тут я увидела его ранение — и молча села на соседнюю кровать», — рассказала о первой встрече с бойцом после ранения его жена.

Ранее сообщалось, что российский офицер потерял ногу при охоте на Abrams на СВО и вернулся в строй ради мести. Увлекшись «охотой», он наступил на мину «лепесток».

